Stiri pe aceeasi tema

- “Acum doua saptamani am avut opt jandarmi bolnavi, cu cei doi de la Campulung, care s-au facut bine. Acum mai sunt șase internați care au facut primul test și au ieșit negativ daca se repeta testul și ies negativ, marți ies cam toți. Sunt internați la Mioveni și la Pitești la Boli Infecțioase. Mai…

- AFP scrie ca Italia este o țara de nefericiți, unde cei care nu au fost uciși sau infectați de Covid-19 risca sa moara de foame. O țara de noi saraci in care oameni care pana ieri nu aveau nicio problema, stau la rand pentru a primi mancare de la organizații caritabile și unde 11,5 milioane de lucratori…

- La inceputul lunii aprilie, spitalul vechi din Mioveni a fost desemnat sa amenajeze o secție COVID-19. In ciuda amenințarilor cu demisia venite din partea cadrelor medicale și a protestelor localnicilor, hotararea a fost pusa in aplicare. Prin urmare, administrația locala, in speța primarul Ion Georgescu,…

- Un tanar de 28 de ani de etnie roma, din comuna Cetate, judetul Dolj, a fost amendat de politisti dupa ce s-a filmat in biserica din localitate in timp ce se ruga "sa moara toti romanii si tiganii sa traiasca" si a promovat filmarile in spatiul public, informeaza IPJ Dolj.Insa, dupa videoclipul…

- Spitalul suport COVID – 19 din Mioveni beneficiaza incepand de luna aceasta, de un aparat de testare (Universal Molecular Diagnostics System – ExiStation 48A System). Odata cu livrarea si instalarea aparatului de testare, personalul din cadrul laboratorului spitalului a fost instruit pentru utilizarea…

- In localitatea Schitu Golești, invecinata municipiului Campulung, astazi, 21 aprilie, noua persoane sunt in izolare la domiciliu din care patru sunt venite din strainatate și cinci persoane din cauza contactului cu un caz pozitiv. De altfel, șase persoane sunt in carantina instituționalizata. Trei persoane…

- Instituția Prefectului Argeș transmite, duminica, faptul ca a fost confirmata infectarea cu SARS-COV 2 in cazul mai multor cadre medicale și pacienți la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Este vorba de 4 asistente, 2 infirmiere și 10 pacienți. Asistentele și infirmierele lucreaza in trei din secțiile…

- Un preot din Maureni acuza ca soția sa, asistenta medicala, a fost lasata sa moara in spital și mai apoi a fost trecuta pe lista cu oameni uciși de coronavirus. Preotul este convins ca soția lui nu a fost infectata cu...