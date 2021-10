Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de carne poate imbunatați sanatatea mintala, in timp ce vegetarianismul poate cauza depresie. Conform studiului realizat la Universitatea din Alabama, publicat in revista Critical Reviews, o dieta vegetariana sau vegana ar putea crește șansele de depresie, conform India Times. Cercetatorii…

- Cercetatorii americani au analizat legatura dintre ftalați și decese, intre anii 2001 și 2015. Rezultatele sunt edificatoare: aproximativ 100.00 de decese premature sunt puse pe seama acestor substanțe. Studiul a fost publicat in Environmental Pollution. Autorii acestuia s-au focalizat pe ftalații…

- Venus nu a putut niciodata sa aiba oceane, potrivit unui studiu realizat de mai multi oameni de stiinta, care au utilizat un model climatologic sofisticat si au ajuns la concluzii care submineaza si mai mult ipoteza conform careia planeta "geamana" a Terrei ar fi putut sa gazduiasca forme de viata,…

- Probabilitatea de producere a unor inundații devastatoare in vestul Europei, precum cele care au avut loc in luna iulie in Germania și Belgia, a crescut cu 20% din cauza schimbarilor climatice care influențeaza volumul ploilor, potrivit rezultatelor unui studiu publicat de consorțiul World Weather Attribution…

- A manca mai puțina carne echivaleaza cu a avea o inima mai sanatoasa. In urma unor studii recente, experții Asociației Americane a Inimii au constatat ca persoanele de orice varsta care țin o dieta sanatoasa, bazata pe plante, au un risc mai mic de-a face infarct miocardic și boli de inima, relateaza…

- Noua Zeelanda se pare ca ar fi cel mai bun loc pentru a supravietui colapsului global al societatii. Pe aceasta lista se mai numara Islanda, Marea Britanie, Tasmania si Irlanda. Un studiu recent arata ca starea civilizatiei umane este una „periculoasa” din cauza societatii foarte interconectate si energofage…

- Cercetatorii au descoperit o serie de virusuri necunoscute in probe de gheața veche de 15.000 de ani provenita dintr-un ghețar din podișul Tibet. Virusurile nu seamana cu niciunele dintre cele care au fost catalogate de oamenii de știința pana acum, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Microbiome,…