Vadim Bakatin a condus faimosul serviciu sovietic de securitate – KGB, in 1991, in timp ce nepotul sau a facut parte din lotul francezilor pentru UEFA Youth League. Nepotul – Vadim Dmitrievici Bakatin (24 de ani), este fotbalist, in prezent fara angajament, și a fost internațional de juniori al Rusiei (6 selecții la categoriile Under 16 și Under 17), potrivit sport.ro. El s-a format la Torpedo Moscova, de unde s-a transferat la AS Monaco. Grupare la care a fost in lotul pentru UEFA Youth League, echivalentul Champions League pentru echipele de tineret. Vadim Viktorovici Bakatin – bunicul lui Vadim,…