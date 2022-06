Epidemie în Coreea de Nord. Experții susțin că ar fi vorba de holeră sau febră tifoidă Coreea de Nord a trimis echipe medicale si epidemiologi intr-o provincie in care au fost depistate mai multor persoane cu simptomele unei boli intestinale, a informat duminica presa de stat, citata de CNN. Cel putin 800 de familii care sufera de ceea ce Coreea de Nord a numit doar o „epidemie enterica acuta” au primit pana acum ajutor […] The post Epidemie in Coreea de Nord. Experții susțin ca ar fi vorba de holera sau febra tifoida appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

