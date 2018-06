Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi au decedat, iar alti 27 au fost spitalizati in urma celei mai recente epidemii de holera izbucnita in Nigeria, cea mai populata tara din Africa, conform unui anunt facut duminica de autoritati, citat de Xinhua. Epidemia din statul Gombe, situat in nord-estul tarii, se afla in prezent sub…

- Doua femei au murit dupa ce au stat opt ore intr-o sauna tradiționala in Mexic. Cauza decesului celor doua femei este, potrivit procurorului din statul Aguascalientes, deshidratarea, asfixierea și inhalarea monoxidului de carbon, scrie The Guardian. Cele doua femei au petrecut aproximativ opt ore intr-o…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au stabilit primul termen in dosarul accidentului rutier din data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit. Cauza se va afla pe masa magistratilor pe data de 17 mai. Oricare va fi decizia Curtii de Apel, aceasta va fi definitiva. Prima…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei. Numarul total de decese a ajuns la 52 Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca alti doi copii de 3, respectiv 5 luni au murit din cauza rujeolei. Numarul total de decese a ajuns la 52, iar, la nivel national, au fost inregistrate,…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate vineri depaseste 12.100, fiind înregistrate 49 de decese, anunta Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP).

- Un accident de circulatie s-a produs din nou, astazi, 5 aprilie, pe Dealul Negru, in judetul Valcea, in acelasi loc in care in urma cu doua zile a murit o fetita de nici doi ani, iar sapte persoane au ajuns in spital.