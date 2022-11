Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor inregistrate in urma epidemiei de holera din Malawi a crescut la 180 de la 110 in luna octombrie, a declarat luni ministrul sanatatii, Khumbize Chiponda, afirmand ca este probabil ca situatia sa se agraveze in tara din sud-estul Africii, relateaza Reuters.

- Cel puțin 132 de persoane au murit dupa ce s-a prabușit un pod pietonal peste raul Machhu din orașul Morbi din vestul statului indian Gujarat. Alte cateva zeci sau chiar sute sunt ranite. Autoritațile locale citate de Reuters au declarat ca peste 400 de persoane se aflau pe podul suspendat de langa…

- Medicamente esențiale dispar din farmacii, iar pacienții sunt nevoiți sa iși intrerupa tratamentul. De medicamentele generice, așa cum sunt cunoscute, au nevoie 70% dintre pacienții cu boli cronice. Pastilele inlocuitoare sunt mult mai scumpe, iar in lipsa tratamentelor bolile se agraveaza.

- Autoritatile din India au oprit productia la o fabrica a companiei Maiden Pharmaceuticals, dupa raportul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in care se preciza ca mai multe zeci de copii din Gambia au murit dupa ce au primit siropuri pentru raceala si tuse produse de aceasta companie farmaceutica,…

- Pana in 2040, la nivel mondial, numarul persoanelor care fac cancer hepatic sau mor din aceasta cauza va crește cu 55%, deși este o boala ce poate fi prevenita prin controlul factorilor de risc, subliniaza o analiza a Agentiei Internationale pentru Cercetare in Domeniul Cancerului (IARC), transmite…

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a declarat duminica seara, la Antena 3, ministrul Sanatații. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul Națiunilor Unite nu mai primește varianta actuala a vaccinurilor.…

- Kazahstanul, unul dintre cei mai apropiati parteneri exsovietici ai Rusiei, nu va recunoaste posibila anexare de catre Rusia a regiunilor din estul Ucrainei in urma referendumurilor desfasurate in respectivele teritorii, a afirmat luni Ministerul kazah de externe, relateaza Reuters. “In privinta desfasurarii…

- Mai sunt cateva zile pana elevii vor merge la școala, iar Alexandru Rafila a facut declarații despre inceputul de an școlar. Ce spune ministrul Sanatații despre purtarea maștii. Va fi sau nu obligatorie?!