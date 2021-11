Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si doua de unitati-administrativ teritoriale din judetul Ilfov, din totalul de 40, au, marti, rata de infectare mai mare de 10 la mie. Cea mai mare incidenta se inregistreaza la Peris, respectiv 14,27 la mie. Singura comuna din judet cu rata sub 6 la mie este Nuci, cu 5,91. In Capitala,…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, luni, in Bucuresti, de 16,24 de cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,38. Acum o luna, pe 25 septembrie, aceasta a avut valoarea de 4,1. Incidenta COVID a trecut…

- Incidența cazurilor de coronavirus din București a scazut foarte ușor, pana la 16,38 la mie, potrivit datelor de duminica ale Direcției de Sanatate Publica. Aceasta foarte mica scadere vine dupa patru zile consecutive in care rata de infectare a fost in jurul valorii de 16,5 la mie in Capitala. Sambata,…

- In acest moment sunt 177.000 de elevi și preșcolari in București care invața online. Sunt inchise integral 211 unitați de invațamant, cu 12 mai mult fața de ziua de luni. In ultimele 14 zile, s-au inregistrat 746 cazuri de personal din școli confirmate cu Covid-19. Precizarile Inspectoratului Școlar…

- O serie de restrictii sunt aplicate in mai multe localitați din județul Brașov unde rata de infectare cu coronavirus a depasit 3 cazuri la o mie de locuitori. Sanpetru este prima localitate din județul Brașov care depașește rata de incidența de 6 la mie, astfel ca de astazi se aplica reglementarilor…

- Rata de incidența in orașul Bragadiru a depașit, joi, 10 cazuri la mia de locuitori. In 15 din cele 40 de localitați din județul Ilfov rata depașește 6 la mie. Incidența cea mai mare este raportata in comuna Dobroiești, respectiv 11,3 cazuri la mie. Printre localitațile cu rata de peste 6 la mie se…

- Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub 2/1.000, de vineri va intra in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru populatie. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati administrativ-teritoriale,…

- Prefectura Ilfov anunta ca noua unitati administrativ-teritoriale au trecut de pragul de 2 la mie incidenta cumulata in ultimele 14 zile. In Snagov, incidenta a ajuns la 3,09 la mie, potrivit news.ro. Prefectura Ilfov a anuntat, duminica, incidenta cumulata pentru ultimele 14 zile, in unitatile…