Livrarile de gaze rusesti prin punctul de intrare Tarvisio vor fi la zero pentru 1 octombrie, a declarat sambata Eni, cel mai mare importator de gaze rusesti din Italia, intr-un comunicat pe site-ul sau. Grupul italian a adaugat ulterior ca nu va primi niciunul dintre importurile solicitate pentru 2 octombrie si ca situatia era de asteptat sa ramana aceeasi pana luni. Rusia si mai multe tari europene, inclusiv Germania, sunt in conflict cu privire la furnizarea de gaze naturale din Rusia, de la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, in februarie. Tensiunile au crescut in aceasta saptamana, dupa…