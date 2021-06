Energia hidro asigură peste jumătate din consumul naţional de electricitate, duminică dimineaţă Electricitatea produsa in hidrocentrale asigura, duminica dimineata, peste 50% din consumul national, pe fondul unei perioade extrem de ploioase, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica si analizate de AGERPRES. Astfel, la ora 9:30, consumul tarii era de 5.468 MW, productia, de 6.103 MW, iar diferenta de 635 MW era exportata. Hidrocentralele produceau, la ora mentionata, 2.848 MW, centrala nucleara de la Cernavoda - 1.407 MW, termocentralele pe carbune - 835 MW, iar cele pe hidrocarburi - 418 MW. Panourile fotovoltaice asigurau 298 MW, turbinele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

