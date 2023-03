Stiri pe aceeasi tema

- Politele RCA de la Euroins raman VALABILE, insa pot fi denuntate in orice moment. Ce se intampla in cazul unui accident Politele de asigurare emise de Euroins Romania raman valabile, dar pot fi denuntate in orice moment, potrivit Ghidului informativ UNSAR – BAAR. In cazul in care detineti o polita de…

- Trecerea de la energia fosila la cea bazata pe regenerabile va angrena cele mai mari investitii din domeniul energetic local, peste cele estimate la centrala de la Cernavoda sau cele in unitati pe gaze, Romania fiind acum intr-un moment unic ca oportunita

- Romania are un acord cu SUA pentru a dezvolta un program nuclear energetic, a declarat Adrian Duța, vicepreședinte Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliența (E-ARC), in cadrul evenimentului Economist Impact.

- Cine a facut economie la curent anul trecut ar putea primi bani inapoi de la furnizorii de electricitate. Este vorba despre facturile de regularizare, ce vor fi emise in urmatoarea perioada celor care au reusit sa consume anul trecut mai putin decat media anului 2021. Preturile plafonate la curent erau…

- Rata anuala a inflației a scazut ușor la 15,1%, ceea ce arata ca am putea avea parte de mai puține scumpiri pe parcursul acestui an. Surpriza de la INS vine insa la gaze și electricitate, care deși au fost scumpite enorm, ele sunt prezentate cu majorari de nici 30 de procente. La energia electrica au…

- In decembrie, rata inflatiei a fost inregistrata la 9,2%. Energia a ramas cel mai mare generator de costuri in ianuarie, dar acestea s-au diminuat inca o data fata de nivelurile anterioare. Inflatia preturilor energiei a incetinit la aproximativ 17,2% in ianuarie, de la 25,5% in decembrie. Cu toate…

- Senatorul PSD Ovidiu Puiu: “Anul 2023 gasește Romania inca departe de atingerea potențialului energetic pe care il are. Daca e sa ne luam dupa angajamentele din ultimul an, am fi tentați sa credem ca Romania e pe punctul de a deveni cel mai important hub energetic din regiune. Daca ne uitam insa la…

- „Criza de vaccinuri din Romania a fost cauzata de intarzierea unor livrari și sincope la producatorii de vaccinuri”, a spus marți ministrul Sanatații - Alexandru Rafila.Este vorba de cateva vaccinnuri cruciale pentru starea de sanatate a bebelușilor și copiilor, inclluse in schema naționala de vaccinare.Vaccinul…