Enel X şi Arrival încep testarea autobuzului electric pe bază de baterii cu emisii zero în Italia ”Enel X, filiala Enel dedicata produselor si serviciilor inovatoare, impreuna cu Arrival (NASDAQ: ARVL), pionierul unei noi metode unice de proiectare si producere a vehiculelor electrice (VE) de catre microfabrici locale, au incheiat un parteneriat pentru a testa autobuzul electric pe baza de baterii cu emisii zero in Italia. Scopul este stimularea cresterii transportului public electrificat la nivel global cu ajutorul solutiilor din ce in ce mai performante si competitive. Testele vor fi efectuate de Enel X pe baza unei matrice de analiza dezvoltata intern, pentru a evalua toate caracteristicile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

