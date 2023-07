Emoționant! Un bebeluș aruncat la gunoi, salvat de un câine maidanez Un bebeluș abandonat intr-o punga de gunoi a fost gasit de un caine fara stapan, in orașul Tripoli din Liban. Copilul, o fetița nascuta de cateva saptamani, a fost auzit in timp ce plangea de catre un trecator. Omul a zarit un caine fara stapan care ținea in gura punga in care se afla bebelușul. Acesta a luat punga din gura cainelui, a scos copilul și a sunat autoritațile. Micuta a fost transportata rapid la un spital din Tripoli, unde a fost tratata. Starea sa a fost considerata grava, dar stabila. „Bebelusul a fost aruncat intr-o zona considerata foarte periculoasa pe timp de noapte, deoarece… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

