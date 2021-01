Avionul in care se afla presedintelui ecuadorian Lenin Moreno, 67 de ani, a fost obligat sa aterizeze de urgenta sambata la Washington, SUA, unde a efectuat o vizita oficiala. ”Toata lumea se simte bine”, a anunțat ministrul comunicatiilor de la Quito, Caridad Vela, noteaza Agerpres , care citeaza agenția spaniola EFE. In afara de seful statului, la bordul avionului se mai aflau sotia acestuia, Rocio Gonzalez, secretarul general al guvernului, Juan Sebastian Roldan, ministrul de externe, Luis Gallegos, ministrul comunicatiilor si ambasadoarea Ecudaorului in SUA, Ivonne Baki. ”Avionul prezidential…