Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa joi in Liban, pentru a discuta cu toti liderii politici, in contextul exploziei soldate cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, anunța MEDIAFAX."Presedintele Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru a se intalni cu toti…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca va vizita joi Libanul dupa ce a trimis deja un transport de ajutoare și personal medical, in urma exploziei devastatoare din Beirut. In urma incidentului, cel puțin 100 de persoane au murit, iar alte 4.000 au fost ranite. De asemenea, 200.000 de localnici…

- Numeroase echipe de salvatori din Liban cauta in continuare printre ruine peste 100 de persoane date disparute in urma exploziilor violente care au zguduit marți zona portuara a orașului Beirut. Autoritațile numara victimele și estimeaza pagubele provocate, iar Consiliul Superior de Aparare din Liban…

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Bilantul provizoriu al exploziilor din Liban a crescut la 73 de morti si 3.700 de raniti, au anuntat oficial ai Ministerului Sanatatii.Bilantul este provizoriu, iar spitalele sunt deja saturate din cauza numarului mare de raniti. Exploziile violente din Beirut ar putea sa fi fost cauzate…

- Bilantul provizoriu al exploziilor din Liban a crescut la 50 de morti si 2750 de raniti, a anuntat Ministerul Sanatatii.Potrivit purtatorului de cuvant Reda Moussaoui, bilantul este provizoriu, iar spitalele sunt deja saturate din cauza numarului mare de raniti, scrie news.ro. Citește…

- Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA.

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.