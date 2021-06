Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost agresat de un individ, marti, in cursul unei deplasari, iar agentii serviciilor de securitate au anuntat retinerea a doi suspecti dupa incident. „Totul este bine. Trebuie sa relativizam acest incident care este, cred, un fapt izolat. Nu trebuie ca acest…

- Doua persoane au fost arestate in Franța dupa ce președintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat in timpul unei vizite in regiunea Drome din sud-estul Franței, informeaza Hotnews . Conform unei inregistrari video postate pe retelele de socializare, un barbat intr-un tricou verde, cu ochelari…

