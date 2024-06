BNR, profit de 2,42 miliarde lei, în 2023, dublu față de 2022 Banca Naționala a Romaniei (BNR) a inregistrat un profit de peste 2,42 miliarde lei, in 2023, cu 124 la suta peste cel din anul anterior, arata Raportul anual 2023, publicat de BNR, joi. Castigurile bancii centrale scazusera la 1,08 miliarde lei, in 2022, dupa ce atat pentru 2020, cat si pentru 2021, BNR a raportat profituri […] The post BNR, profit de 2,42 miliarde lei, in 2023, dublu fața de 2022 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

