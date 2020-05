Stiri pe aceeasi tema

- Considerand ca varful pandemiei de Covid-19 in Rusia a trecut, presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti ca parada militara care urma sa celebreze la 9 mai implinirea a 75 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste sa aiba loc la 24 iunie, potrivit AFP.

- "Ordon sa se inceapa pregatirile pentru defilarea militara in capitala rusa si in celelalte orase. O vom face la 24 iunie", a declarat Vladimir Putin in cursul unei reuniuni cu ministrul sau al apararii Serghei Soigu, difuzata de televiziune. Presedintele rus a subliniat ca situatia legata de pandemie…

- Rusia s-a declarat duminica "extrem de indignata" de tentativele Washingtonului de a "deforma" rolul URSS in infrangerea Germaniei naziste in 1945, afirmand ca doreste sa aiba o "conversatie serioasa" cu responsabilii americani pe aceasta tema, relateaza AFP. "Suntem extrem de indignati de tentativele…

- Duminica, Rusia a depașit de 200.000 de cazuri confirmate de Covid-19, cu o serie de noi infecții zilnice, fiind estimat ca, saptamana viitoare, Rusia sa fie țara cea mai afectata de pe continentul european de aceasta maladie. Autoritațile au raportat duminica 11.012 de noi cazuri de contaminare cu…

- Obligat de pandemia coronavirus sa anuleze defilarea și marea parada militara organizata in fiecare an la 9 mai pentru a marca victoria, in 1945, asupra Germaniei naziste, Vladimir Putin s-a limitat la o ceremonie mai modesta la care a ținut sa sublinieze ca Rusia “este invincibila daca este unita”.…

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters. Liderul de la Kremlin a depus o coroana…

- Din cauza pandemiei noului coronavirus, presedintele rus Vladimir Putin a decis, joi, sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste.