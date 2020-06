Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a acceptat vineri o invitație din partea lui Vladimir Putin pentru a vizita Rusia, probabil înainte de sfârșitul anului, anunța președinția franceza dupa o videoconferința între cei doi președinți, potrivit AFP.Președintele rus l-a „invitat”…

- Presedintii Emmanuel Macron si Vladimir Putin vor discuta vineri dupa-amiaza prin videoconferinta pentru a trece in revista "dialogul strategic" angajat intre Franta si Rusia, precum si crizele actuale, ca Libia si Siria, a anuntat miercuri Palatul Elysee, noteaza AFP. Presedintii francez…

- Parisul si-a inasprit tonul duminica impotriva ingerintelor Turciei in Libia, denuntand un interventionism "inacceptabil" si asigurand ca "Franta nu o poate lasa sa faca asta", a transmis Palatul Elysee, citat de France Presse. Franta, care si-a inmultit de cateva luni criticile impotriva ambitiilor…

- Presedintia franceza a dezmintit joi informatiile aparute in cotidianul Le Figaro conform carora Emmanuel Macron ar fi evocat recent eventualitatea unei demisii urmate de o noua candidatura la presedintia tarii."Dezmintim aceasta informatie. Presedintele Republicii nu a evocat niciodata demisia…

- „Sa nu avem acea naivitate care consta in a spune ca este mult mai puternic”, a subliniat presedintele francez in legatura cu modul in care China a gestionat situatia. „Nu stim. Si, evident, s-au intamplat lucruri pe care nu le stim”, a adaugat el. Rezervele exprimate de seful statul francez se alatura…

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron doresc sa organizeze o reuniune extraordinara a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate, in sistem videoconferinta, pe tema combaterii epidemiei COVID-19 in zonele de conflict, intr-un moment in care instanta onusiana…

- Presedintia franceza a decis sa amane trei summituri internationale care urmau sa fie gazduite de Franta in lunile iunie si iulie, pintre care si summitul Africa-Franta, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi seara Palatul Elysee, transmite AFP. Presedintele francez Emmanuel…