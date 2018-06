Macron a zambit si i-a strans mana Papei, la intrarea in biblioteca in care au discutat aproximativ o jumatate de ora. El a fost insotit de sotia sa, Brigitte.

Macron i-a oferit Papei cadou o editie veche, in italiana, a "Journal d’un cure de campagne" al lui Georges Bernanos, un scriitor catolic fervent, pe care gazda sa il apreciaza mult.



Inainte de acest tete-a-tete, Emmanuel Macron a luat micul dejun impreuna cu comunitatea laicilor catolici Sant'Egidio, foarte implicata in primirea migrantilor si organizatoarea unor ”culoare umanitare” in trimiterea de refugiati sirieni…