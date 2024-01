Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu nu a reușit sa-și imbunatațeasca cea mai buna performanța a carierei la Australian Open, britanica fiind invinsa in turul al doilea de Yafan Wang (ocupanta locului 94 mondial).

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula, locul 5 mondial, a fost eliminata, joi, in turul doi la Australian Open, primul grand slam al anului.Pegula a fost invinsa de sportiva franceza Clara Burel, locul 51 WTA, care s-a impus cu scorul de 6-4, 6-2. Meciul a durat 70 de minute. In…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 27 WTA) a fost eliminata in turul 1 de la Australian Open. A fost invinsa de Yafan Wang (29 de ani, 94 WTA), din China, scor 6-0, 5-7, 2-6. Toate cele trei reprezentate ale Romaniei la Melbourne au plecat acasa din primul tur. Dupa un inceput slab de an, cu doua infrangeri…