- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost descrisa ca o "eleva model” de catre profesorii ei de la Newstead Wood, un liceu selectiv de fete din Orpington, sud-estul Londrei, informeaza dailymail.co.uk, potrivit news.ro. Ea a obtinut trei note de 9 si patru de 8 in examenele GCSE si asteapta…

- Sorana Cirstea (Romania, 45 WTA) a fost eliminata de Emma Raducanu (Marea Britanie, 338 WTA), scor 3-6, 5-7, in turul 3 la Wimbledon. „Sori“ nu a reușit, astfel, sa-și depașeasca cea mai buna performanța a carierei la Grand Slam-ul londonez. Adolescenta in varsta de numai 18 ani a primit un wild card…

- ​Emma Raducanu, tânara speranța a tenisului britanic, și-a gasit cu greu cuvintele dupa ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în turul trei de la Wimbledon. La interviul de pe teren, jucatoarea de origine româna a glumit despre șederea prelungita de la All England Club: "Cred…

- Emma Raducanu, singura jucatoare britanica ramasa în competiție la Wimbledon, a vorbit despre mâncarea româneasca și despre bunica sa care înca locuiește în București. În turul trei al Grand Slamului londonez, Raducanu se va confrunta cu Sorana Cîrstea.Nascuta…

- ​​Cunoscuta drept o jucatoare care are o relație buna în general cu jurnaliștii și care ofera de obicei conferințe de presa spumoase, Victoria Azarenka a surprins dupa meciul cu Sorana Cîrstea. Jucatoarea din Belarus a parasit Wimbledonul în turul al doilea.Vizibil afectata dupa…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (7 WTA, favorita nr. 6) a fost eliminata in primul tur al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat surprinzator in trei seturi, 7-6 (7/1), 6-7 (2/7), 7-9, in fata slovenei Tamara Zidansek (85 WTA).…

- Alexandra Bulat este primul roman ales consilier de comitat in Regatul Unit. Tanara romanca de 27 de ani a candidat pe listele Partidului Laburist si s-a clasat pe primul loc in circumscriptia Abbey din orasul Cambridge.

- Sorana Cîrstea (58 WTA) a parasit turneul de la Madrid înca din primul tur. Românca a fost învinsa de Jessica Pegula (SUA, 33 WTA), una dintre cele mai în forma jucatoare din circuitul WTA.Pegula a avut nevoie de o ora și 24 de minute pentru a trece de Cîrstea,…