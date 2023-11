Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta emisiune „Remix”, realizata de Doru Ionescu la TVR Cultural, cuprinde un interviu – portret alaturi de Johnny Kui, solistul formației timișorene Dincolo de Ziduri. Interviul a fost realizat la Casa Tineretului, de catre Doru Ionescu care a susținut in orașul nostru cu acea ocazie conferința…

- O etapa a Campionatului de Rally Sprint 2023 se va desfașura, in premiera, la Bistrița, in 21 octombrie. Sunt invitați sa se inscrie și piloții amatori. In competiția oficiala participa și tanarul pilot in varsta de doar 14 ani – Vladimir Orza, vicecampion la Juniori in 2022, fiul regretatului președinte…

- Miercuri 11 octombrie, de la ora 19, la Casa Tineretului din Timișoara,va avea loc la conferința „Rock Jazz Folk de frunce. Timișoara – tur ghidat muzical”, susținuta de Doru Ionescu (TVR, Rock FM). „Fenomenul muzical tanar (pop-rock, jazz, folk, electro) nu mai apartine de mult unor initiati, uneori…

- REȘIȚA – … de catre noua pictori acuareliști care, impreuna, au realizat o lucrare in acuarela de 9/1,14m, cea mai mare de pana acum din țara. S-a intamplat la București, cand fiecare artist a pictat cate o cladire reprezentativa din capitala pe o porțiune de un metru a lucrarii mari. Evenimentul a…

- Foarte mulți am fi tentați sa credem ca Timișoara, București sau Cluj sunt cele mai mari orașe din Romania. Insa, se pare ca lucrurile nu stau chiar așa. Exista un oraș care o suprafața mai mare decat cele trei orașe, insa, o populație mult mai mica. Afla, din randurile de mai jos, despre ce oraș […]…

- Asociația Daisler a dat viața nopții in orașul Timișoara cu ediția 2023 a renumitului festival de arta luminoasa Lights On, care face parte din calendarul... The post Lights On: 17 instalații luminoase spectaculoase transforma Timișoara intr-un laborator cultural nocturn appeared first on Special Arad…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” reunește 100 de lucrari ale artistului din mari muzee ale lumii și din țara și este parte din programul „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii” Marți a avut loc la București, la Banca Naționala a Romaniei, conferința de presa care…

- Timisoara este magnet pentru turiști. 180.000 de oameni au vizitat Capitala Europena a Culturii in primele 6 luni ale anului, peste media pe țara, iar trendul este ascendent. Nemții și austriecii sunt, pana acum, cei mai interesați de orașul de pe Bega. Hotelierii spun ca turismul de agrement l-a depașit,…