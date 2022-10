Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023.„Domnul presedinte (Klaus Iohannis – n.r.) a legat acest procent de inflatie si afirm ca este nevoie ca in continuare sa tinem cont de rata de inflatie si consider…

- Arabia Saudita a caștigat licitația pentru organizarea Jocurilor Asiatice de Iarna din 2029. Jocurile vor avea loc la Trojena, Neom. Arabia Saudita va gazdui Jocurile Asiatice de Iarna in 2029, in munții din apropierea proiectului de oraș futurist Neom, in valoare de 500 de miliarde de dolari. Neom…

- Parlamentul de la Budapesta a aprobat, luni dupa-amiaza, primele masuri pentru combaterea corupției, menite sa atenueze preocuparile formulate de Comisia Europeana, care blocheaza fonduri in valoare de miliarde de euro destinate Ungariei in asteptarea reformelor in domeniul statului de drept, anunța…

- Capitanul Ibrahim Traore a declarat ca ordinea este in curs de restabilire in capitala Burkina Faso, Ouagadougou, dupa lovitura de stat de vineri, și a indemnat cetațenii sa se abțina de la acte de violența și vandalism, dupa ce au fost provocate incendii la ambasada Franței. Ouagadougou este un oraș…

- Danemarca va purta echipament negru la Cupa Mondiala FIFA 2022 pentru a protesta impotriva situației drepturilor omului din Qatar, țara gazda. Producatorul danez Hummel a dezvaluit miercuri noile tricouri ale echipei, inclusiv un design negru pentru a treia opțiune, noteaza Euronews.com. „Culoarea doliului”,…

- Un judecator federal american a condamnat vineri la inchisoare pe viața un membru al unei grupari a Statului Islamic, cunoscuta sub numele de „The Beatles” pentru implicarea intr-un complot de luare de ostatici care a dus la uciderea unor jurnaliști americani și a unor lucratori umanitari in Siria.…

- Fanii fotbalului au avut șansa de a-și testa abilitațile in cadrul unui eveniment interactiv organizat joi (11 august) la Doha, pentru a marca numaratoarea inversa de numai 100 de zile pana la startul Cupei Mondiale din 2022 din Qatar. Evenimente interactive au fost organizate in centrele comerciale…

- Cererea mondiala in sectorul transportului aerian a crescut 76,2% in iunie, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, impulsionata de ridicarea in mare parte a masurilor sanitare impuse de pandemie, insa nu a revenit la cifrele de dinainte de criza, a anuntat, joi, Asociatia Internationala de Transport…