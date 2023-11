Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana avanseaza in Fasia Gaza, unde un nou atac a facut zeci de morti sambata seara intr-o tabara de refugiati, potrivit Hamas, in ciuda apelurilor la incetarea focului si a disperarii civililor palestinieni dupa 30 de zile de razboi, informeaza AFP, conform news.ro.Ministrul iordanian…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat luni ca apelurile pentru incetarea focului intre Israel si Gaza sunt apeluri pentru ca Israelul sa se predea Hamas, informeaza The Times of Israel, preluat de news.ro. Netanyahu a dat ca exemplu SUA, care nu au acceptat „o incetare a focului” in cazul atacului…

- Mii de persoane din New York, inclusiv membri ai comunitații evreiești ortodoxe, au ieșit in strada sambata (28 octombrie) pentru a cere incetarea focului in Gaza, in contextul in care Israelul a lansat ceea ce a numit “a doua faza” a unui razboi menit sa zdrobeasca gruparea militanta palestiniana Hamas.…

- „Romania nu poate asista fara reacție la drama a sute de mii de oameni care risca sa moara de foame, sete și de frig”, a spus, ieri, Marcel Ciolacu. Premierul a anunțat, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. „Prioritatea noastra este sa ne protejam…

- “Partea israeliana a fost informata in special despre punctele esentiale ale contactelor telefonice care au avut loc astazi cu liderii Palestinei, Egiptului, Iranului si Siriei”, a indicat Kremlinul intr-un comunicat citat de Agerpres. Potrivit Moscovei, discutia cu premierul Netanyahu s-a concentrat…

- Președintele Joe Biden a vorbit cu prim-ministrul Netanyahu pentru a reitera sprijinul „neclintit” al SUA pentru Israel. Biden l-a pus la curent pe Netanyahu cu privire la sprijinul militar al SUA și a reiterat avertismentul sau impotriva oricarei persoan

- Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a cerut vineri o „incetare a focului” in Fasia Gaza si Israel, in timp ce da vina pe Statele Unite pentru conflictul in curs. Proiectul de rezolutie al Rusiei, prezentat Consiliului de Securitate, solicita o incetare „imediata” a focului si eliberarea in siguranta…

- Curg reacțiile internaționale dupa ofensiva militara de amploare a Hamas asupra Israelului. Statele Unite condamna fara echivoc atacurile neprovocate ale teroriștilor Hamas impotriva civililor israelieni.