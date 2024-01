Emily Pellegrini a păcălit mai multe personalități că este reală Emily Pellegrini a pacalit mai multe personalitați ca este reala. Aceasta este un model creat de inteligența artificiala. Așa cum arata pe conturile de socializare, are 23 de ani și locuiește in Los Angeles. La scurt timp dupa ce a fost creat contul de instagram a ajuns la peste 150.000 de urmaritori. Ea s-a remarcat prin fizicul de invidiat și este in atenția mai multor celebritați, de la fotbaliști, la miliardari și luptatori MMA. Modelul generat de AI este creat de numai patru luni și nu este o persoana reala. Datorita frumuseții ei, cel care a creat-o a caștigat sume frumoase de bani. ,,Am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

