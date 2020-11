Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de pneumonie și de coronavirus din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București au fost nevoiți sa se spele cu apa rece in bai nerenovate și nu au avut caldura pana la finele saptamanii trecute. In urma unei mobilizari pe Facebook, spitalului i-au fost donate…

- Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, a declarat aseara in emisiunea „Legile Puterii”... The post „Nu mai avem timp sa așteptam nici o saptamana!” Managerul unui spital cere intervenția Ministerului Apararii appeared first on Renasterea banateana .

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Dr. Victor Babeș" din București, Emilian Imbri, crede ca numarul de cazuri noi de infectari cu coronavirus va continua sa creasca, noteaza Romania TV.In contextul in care Romania a raportat, sambata, un nou record de cazuri noi de COVID-19, 3.517, Emilian…

- Potrivit celor mai recente date comunicate de catre Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, la nivel national, inca 1.059 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Managerul Institutului "Victor Babeș" din București, Emilian Imbri, a comentat situația actuala, declarandu-se ingrijorat.„Faptul…

- Managerul Institutului "Victor Babeș" din București, Emilian Imbri, și-a exprimat ingrijorarea privind evoluția epidemiei de coronavirus, in contextul in care rata de pozitivare a crescut in Romania la peste 12%.

- Cu aproape doua saptamani inainte de a incepe noul an scolar, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca peste 5.000 de tineri de pana in 19 ani au fost confirmati cu COVID-19 de la izbucnirea pandemiei. Cei mai multi dintre ei au varste cuprinse intre 10 si 19 ani, informeaza Hotnews.ro.Romania…

- Redeschiderea școlilor din aceasta toamna poate duce la o creștere substanțiala a cazurilor de imbolnavire cu SARS-CoV-2 mai ales in randul parinților și al bunicilor, spune Emilian Imbri, managerul spitalului Victor Babeș din București.

- Managerul spitalului Victor Babeș din București, Emilian Imbri, spune ca masurile de protecție impotriva imbonavirii de COVID-19 vor fi extrem de utile in a ne feri și de alte boli infecțioase precum hepatita, diareea sau gripa sezoniera.