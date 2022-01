Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista de investigație Emilia Șercan a dezvaluit marți dimineața, in PressOne, ca premierul Nicolae Ciuca a plagiat in cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 in lucrarea de doctorat pe care a susținut-o in 2003 la Universitatea Naționala de Aparare „Carol I” (UNAP).Potrivit investigației, conținutul…