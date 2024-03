Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat marti, la reuniunea anuala a ambasadorilor tarii sale, ca hegemonia occidentala a luat sfarsit si ca noua ordine mondiala emergenta necesita evaluare si analiza constante, a transmis marti seful biroului sau de presa, Bertalan Havasi, transmite MTI. Hegemonia…

- Premierul naționalist ungar Viktor Orban se va intalni vineri, 8 martie, cu fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, fata de care si-a manifestat din nou sprijinul pentru scrutinul prezidential din noiembrie, scrie luni Reuters, potrivit Agerpres.Intalnirea dintre cei doi va avea loc in Florida.Viktor…

- Potrivit premierului, primul lucru care trebuie decis este in favoarea cui lucreaza timpul, pentru ca aceasta este cea mai importanta intrebare.„Daca cineva crede ca timpul lucreaza in favoarea ucrainenilor si a Occidentului, iar continuarea razboiului ar putea aduce succes militar Ucrainei, atunci…

- Donald Trump se va intalni in privat cu premierul ungar Viktor Orban, saptamana viitoare, la clubul pe care il are fostul președinte american in Florida, spune o persoana informata cu privire la situație, potrivit The New York Times, citat de b1tv.ro. Liderul ungar este unul dintre aliații vechi ai…

- Cei de la AUR anunța ca au racolat peste 150 de membri din PSD și PNL, persoane care dețin funcții in administrația locala:"De Ziua Indragostiților avem o surpriza pentru cuplul minune Nicu-Marcel: peste 150 de primari, viceprimari, consilieri locali și județeni din PNL și PSD au venit alaturi de noi,…

- Premierul Suediei Ulf Kristersson a fost de acord sa se intalneasca cu omologul sau maghiar, Viktor Orban, care l-a invitat la Budapesta pentru a discuta despre aderarea Suediei la NATO, transmite presa suedeza. Oficialul suedez a declarat ca ar fi benefic mai mult dialog intre cele doua state. Ungaria…

- Vizita lui Erdogan la Budapesta a coincis cu aniversarea a 100 de ani de relatii diplomatice intre Turcia si Ungaria. Liderul turc a fost primit cu tot fastul de presedinta Ungariei si de premierul Orban, care i-a facut un dar de cunoscator. Erdogan este pasionat de cai, dar a stat departe de echitatie…