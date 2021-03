Dupa eliminarea din Cupa, Emil Sandoi, antrenorul dambovițenilor, parea impacat cu eșecul. Tehnicianul Chindiei a subliniat ca greșeala lui Dumitrașcu, la golul primit, este una inacceptabila la acest nivel și in final a facut o declarație de dragoste Universitații. „Imi doream și azi un rezultat pozitiv, dar nu a fost sa fie, din pacate. Am avut o bara la 0-0, iar apoi am facut cadou acel gol. Totuși, e inadmisibil sa faci o așa preluare in careu, sub presiune. E inacceptabil la nivelul Ligii 1. Ne-am pierdut puțin dupa aceea, mai ales ca am incercat sa menajem o serie de jucatori. In a doua…