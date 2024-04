Oțelul Galați a dat peste cap calculele hartiei și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus in ultimul „sfert“ cu 1-0 in fața Universitații, chiar la Craiova. La finalul partidei a fost bucurie mare in tabara moldava. Antrenorul Dorinel Munteanu, managerul general Cristi Munteanu și mijlocașul Juri Cisotti au explicat cat de mare a fost acest succes pentru Oțelul, dar și ce planuri au pentru partidele viitoare. VEZI VIDEO! Citește și: Cupa Romaniei | Ivaylo Petev: „Am facut foarte puțin in atac“