- ,,Ministerul Sanatatii a venit cu mai multe solutii, ati vazut ca sunt mai multe spitale care se transforma in spitale COVID, pentru a elibera presiunea de pe alte spitale. Solutiile sunt in continua miscare, am crescut deja numarul de paturi (paturi ATI - n.r.) de la 600 la peste 1.200. Tinta, de data…

- Economia Romaniei, despre care premierul Florin Cițu susține ca este ”wow”, arata nespus de rau. Deficitul de cont curent, acel indicator care arata cat de slabita e o economie, s-a dublat de la un an la altul, deficitul bugetar este enorm pentru ca guvernul nu reușește sa țina cheltuielile in frau,…

- Elena Udrea a fost prea doamna fața de Emil Boc, astfel ca acesta nu a facut ”Poc” in anchetele privind corupția regimului portocaliu. Ceea ce nu inseamna insa ca fostul premier devenit un simbol al obedienței in oricum debila clasa politica romaneasca prin servilismul cu care a taiat un sfert din veniturile…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis miercuri ca le va oferi o primire ''calduroasa'' miilor de refugiati afgani care au ajuns in Regatul Unit, dupa ce a fost criticat pentru gestionarea evacuarilor din Afganistan, relateaza AFP. Guvernul britanic a anuntat ca afganii care au lucrat…

- De exemplu, ce cauta secretarul general al PNL Robert Sighiartau intr-un documentar difuzat de Netflix, “Familia”, despre o grupare creștina secreta care influențeaza politica lumii. Cine e “Dumnezeul “care i-a vorbit tanarului politician pana a ințeles ca are de facut o “lucrare in politica?Cum se…

- La intalnirea programata la ora 20:00, la Vila Lac, ar urma sa participe, pe langa Florin Cițu, lideri din echipa sa, precum Raluca Turcan, Rareș Bogdan sau Emil Boc.Premierul urmeaza sa-și depuna miercuri candidatura pentru șefia PNL, cu o zi inaintea actualului lider al partidului, Ludovic Orban. Potrivit…

- „Împreuna cu premierul Florin Cîțu și mulți alți prieteni la Electric Castle. Atmosfera superba”, a scris primarul Emil Boc, pe contul sau de Instagram. Festivalul Electric Castle și-a deschis „porțile”…