- ”Exista o singura solutie sanatoasa, pe care am invatat-o de cand sunt in politica – o solutie sa ai salarii si pensii decente, bazate pe o crestere economica bazata pe investitii. O tara care isi fundamenteaza cresterea economica majoritar pe consum are o victorie pe termen foarte scurt, are un foc…

- Cresterea economica a Romaniei va ramane in 2023 una ridicata, de peste 2%, comparativ cu tarile din regiune si cu Uniunea Europeana, desi traversam vremuri complicate, transmite Klaus Iohannis.

- Un proiect de Ordonanța de Urgența, aflat in dezbatere publica, le cere primariilor și instituțiilor publice sa reduca cheltuielile. Emil Boc spune Asociația Municipiilor din Romania va transmite Guvernului o analiza privind acest document.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 223 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia - 76 locuri de munca pentru: tehnician industrial automatizari; macelar; muncitor necalificati in agricultura; Austria – 72 locuri de munca pentru: șofer de…

- Premierul a avut, miercuri, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Marcel Ciolacu a punctat in timpul intalnirii ca Executivului susține cu prioritate proiectele din transporturi, sanatate și educație.

- „Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții”, a spus premierul Marcel Ciolacu la o intalnire avuta miercuri cu delegația Fondului Monetar Internațional condusa de Jan Kees Martijn. Delegația se afla in Romania pentru misiunea anuala de evaluare.