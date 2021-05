Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Fostul premier al Romaniei, Emil Boc, este de parere ca Florin Cițu are toate șansele sa caștige alegerile prezidențiale din 2024. Boc, aflat in tabara lui Cițu in cursa din partid, a ținut sa-l critice pe Ludovic Orban, actualul președinte al PNL. „Imi doresc o Romanie…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, in opinia sa, Florin Citu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentand ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat in actul de guvernare". "Din punctul meu de vedere, nu cred ca mai este un secret pentru…

- Alin Tomuș, ipoteza sociologica : Emil Boc posibil candidat la funcția suprema in stat in 2024. Din partea carui partid va candida acesta la alegerile prezidențiale Alin Tomuș, ipoteza sociologica : Emil Boc posibil candidat la funcția suprema in stat in 2024. Din partea carui partid va candida acesta…

- Seful CJ Cluj, Alin Tise, si primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, nu au mers sa se vada cu presedintele PNL, Ludovic Orban, venit sa-si promoveze candidatura pentru un nou mandat la carma partidului, in orasele din Ardeal. Tise a anuntat faptul ca nu are de ce sa se afiseze alaturi de Orban, fiind contestatar…

- Europarlamentarul Traian Basescu crede ca OLAF a sesizat DNA privind proiectele cu fonduri europene gestionate de vicepremierul Dan Barna fara ca premierul Florin Cițu sa știe. Fostul președinte al Romaniei nu crede insa ca Barna va fi pus sub acuzare de Parchet. "Era posibil pentru DLAF este…

- Premierul i-a spus primarului Emil Boc ca este foarte probabil ca municipiul Cluj-Napoca sa își deschida economia mai repede decât alte orașe. „Aveti aici la Cluj, o campanie de vaccinare de succes si în curând…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal Rares Bogdan nu crede ca va candida la presedintia partidului deoarece este greu sa conduca formatiunea politica de la Bruxelles si cel mai probabil va sustine o echipa. El nu stie daca Florin Citu va candida la presedintia PNL, dar crede ca ar trebui…