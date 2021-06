Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului Emil Boc s-a incins in timpul unui interviu acordat unui post de radio local și a injurat in direct. Invitat la Napoca FM, Emil Boc s-a enervat cand a ajuns la tema neregulilor din urbanism și a menționat situația in care, intr-un imobil, mai multe locuri de parcare au fost transformate…

- Maratonul de vaccinare anti-Covid de pe promenada Cazinoului Constanța va debuta pe 15 mai, campania “VENI, VIDI, VICI” incluzand și testare pentru virusul Hepatic C. Autoritațile din Constanța au anunțat ca o echipa mobila se va afla pe promenada Cazinoului Constanța intre orele 10.00 – 18.00, imunizarea…

- Dan Barna acuza DLAF ca a transmis public concluziile raportului de verificare a proiectelor sale, dar cand a cerut și el nota trimisa de DLAF la DNA, i s-a raspuns ironic ca va primi raspuns in termenul prevazut de lege, adica 30 de zile. Co-președintele Alianței USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, miercuri,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la DC News Live, ca Romania ar putea intra intr-o ancheta la nivelul Comisiei Europene pentru schimbari abuzive la nivelul conducerii televiziunii publice, alaturi de alte 4 state. “Categoric, PSD va contesta la CCR aceste numiri interimare, atat la Televiziune…

- Președintele PNL l-ar schimba pe ministrul USR-PLUS Catalin Drula, pentru afirmațiile jignitoare facute la adresa premierului, dar Florin Cițu l-ar mai lasa. Cei doi lideri PNL s-au contrazis pe aceasta tema chiar in conferința de presa in care și-au declarat intențiile cu care vor merge la discuțiile…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…

- Președintele PNL a declarat ca prim-vicepreședintele Rareș Bogdan l-a dezamagit pentru ca ii critica pe liderii partidului public, uitand de cine a fost susținut. Invitat in emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la KanalD, moderatoarea fiind fosta colega a lui Rareș Bogdan la Realitatea TV,…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…