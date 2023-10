Stiri pe aceeasi tema

- ”Cinci echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani intervin cu 4 autospeciale de stingere cu apa si spuma, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de colectare a deseurilor din plastic, situat in sat Armeni, comuna Slobozia Ciorasti”, a transmis, vineri, ISU Vrancea. Sursa citata…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a fost socru mic zilele acestea. Fiica sa, Ana s a casatorit. Mircea Geoana si sotia sa, Mihaela au condus o pe fiica lor la altar. "Nu exista emotie mai mare in viata unui parinte decat aceea de a si conduce copilul spre altar.Ana, parca ieri te aduceam…

- Yasmine Pascu a facut o urare speciala pentru fiica cea mare a lui Pepe, Maria, de ziua ei de nume. Soția lui Pepe este apropiata de fiicele prezentatorului de la Te cunosc de undeva și se ințelege foarte bine cu acestea. Iata ce i-a transmis vedeta Mariei Pascu, cu ocazia zilei sale de nume!

- CFR Cluj a parasit dramatic Conference League in urma unei infrangeri dramatice in fața celor de la Adana Demirspor, 1-2, 2-3 la general. Pe aeroport, la revenirea in țara, Nelu Varga a asigurat ca stabilitatea clubului nu este pusa in pericol de eșecul european. Alaturi de jucatori a calatorit și patronul…

- Dani Oțil a avut un discurs la propria sa nunta. Acesta a facut mai multe mulțumiri invitaților, dar și catre socrii lui, lucru ce a surprins pe toata lumea. Prezentatorul s-a folosit de mult umor pentru a reuși sa aduca zambetul pe buze celor prezenți.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma, de Ziua Imnului National, ca „Desteapta-te romane!” ne duce, oriunde am fi, la valorile naționale. La randul sau, Nicolae Ciuca a precizat ca in aceasta zi iși dorelte mai multa unitate din partea romanilor.

- Smiley implinește astazi varsta de 40 de ani. Cunoscutul cantareț are parte nu doar de o cariera frumoasa, ci și de o familie reușita așa cum iși dorea de mult timp, alaturi de Gina Pistol, dar și de micuța pe care cei doi o au impreuna. Ce mesaj emoționant i-a transmis prezentatoarea TV cunoscutului…

- Un urs a fost vazut in noaptea de sambata spre duminica pe o strada din nordul Ploiestiului, iar populatia a fost avertizata prin mesaj Ro-ALERT de prezența acestuia, a transmis ISU Prahoba.„S-a transmis mesaj Ro-Alert - urs pe strada in Ploiești, str. Gageni. A fost alocat un echipaj SMURD”, au anunțat…