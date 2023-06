Embrioni umani sintetici creați într-un experiment revoluționar Descoperirea care putea ajuta la cercetarea in tulburarile genetice ridica o probleme etice și juridice serioase ce vor trebui analizate. Oamenii de știința au creat embrioni umani sintetici folosind doar celule stem intr-un experiment revoluționar care elimina nevoia de ovule sau spermatozoizi. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au creat embrioni umani sintetici folosind celule stem, intr-un avans revoluționar spre o lume in care nu va mai fi nevoie de ovule sau spermatozoizi, relateaza The Guardian.

- O femeie in varsta de 57 de ani a fost gasita moarta in gradina casei sale, dintr-o localitate din raionul Cimișlia. Descoperirea macabra a fost facuta in seara de joi, 1 iunie, transmite TV8. Potrivit poliției, pe corpul neinsuflețit al femeii au fost identificate semne de moarte violenta. Astfel,…

- Oamenii de știința spun ca au gasit o versiune veche a unui capitol din Biblie care a fost ascunsa sub o secțiune de text timp de 1.500 de ani. Grigory Kessel, istoric la Academia Austriaca de Științe, a anunțat descoperirea la inceputul acestui an intr-un articol din New Testament Studies, o revista…

- Premiera in lupta cu cancerul - Oamenii de știința au descoperit cum scapa celulele canceroase de acțiunea sistemului imunitarPentru prima data, oamenii de știința au identificat mecanismul care permite celulelor canceroase sa scape de acțiunea sistemului imunitar. Descoperirea a fost facuta de un…

- In urma anilor de cercetari, oamenii de știința au reușit sa stabileasca faptul ca, pe masura ce ne apropiem de momentul in care ne dam ultima suflare, organismul iși pierde funcțiile intr-o anumita ordine. Acesta este primul simț pe care il pierdem cu cateva ore inainte de moarte. Care este primul…

- Oamenii de știința au creat pentru prima data pui de șoareci din doi tați, transformand in laborator celule stem masculine in celule feminine.Foarte puțini embrioni de șoarece s-au nascut vii și nu se știe daca aceeași tehnica ar funcționa și in cazul oamenilor, dar "este o strategie foarte inteligenta…