- Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuza miercuri ca PSD si PNL se folosesc de copiii si adultii cu autism pentru a acorda noi privilegii exact celor care au distrus sistemul sanitar din Romania, prin amendamentele formulate la un proiect care sprijina pacientii cu autism, prin faptul ca vor sa-i mentina…

- Senatul a adoptat ieri unul dintre proiectele legislative pe care l-am initiat pentru degrevarea instantelor de judecata – Legea privind Statutul asistentului judecatorului, anunța deputatul PSD Laura Vicol, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților. ”Pentru cei care se intreaba de ce…

- 16% dintre copiii ucraineni din tara noastra sunt inscrisi in sistemul de invatamant romanesc, avand in vedere reticenta parintilor, barierele legate de limba si necunoasterea legislatiei privind echivalarea si recunoasterea studiilor, potrivit unui comunicat al Fundației

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu critica decizia ministrului Alexandru Rafila de a modifica Planului National de Combatere si Control a Cancerului. El susține ca promisiunile facute bolnavilor de cancer „sunt aruncate la coș”.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a sustinut, luni, ca ministrul Sanatatii si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au pregatit un ordin prin care doar patru spitale pot avea un tarif pe caz ponderat cu pana 40% mai mare, ceea ce ar arata ca unitatile sanitare sunt impartite in unele…

- Sta in puterea lor sa schimbe destinele unor copii lasați in voia sorții. Este vorba de voluntarii care iși dedica timp și suflet pentru micuții aflați in sistemul de protecție din Romania.