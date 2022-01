Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 42 in etapa a 11-a la Raliul Dakar, la clasa moto, disputata pe distanta de 501 kilometri, la Bisha, conform news.ro In clasamentul general, Gyenes este pe locul 39.La clasa Original by Motul (fara asistenta tehnica),…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 74 in etapa a zecea la Raliul Dakar, la clasa moto, disputata pe distanta de 759 kilometri, intre Wadi Ad Dawasir si Bisha. Emanuel Gyenes s-a confruntat cu probleme tehnice. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 40. La clasa…

- Romanian rider Emanuel Gyenes (KTM) placed 74th in the 10th stage of the 2022 Dakar Raid Rally at the motor section, held on Wednesday between Saudi villages Wadi Ad Dawasir and Bisha. Gyenes was timed 04 h 11 min 50 sec on the 375 kilometers of the special, arriving at 01 h 06 min 18 sec by the…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 45, luni, la sectiunea moto, etapa a opta a Raliului raid Dakar 2022, desfasurata intre localitatile saudite Al Dawadimi si Wadi ad Dawasir.Etapa a fost caștigata de britanicul Sam Sunderland (KTM). Acesta a fost cronometrat pe cei 395 km cu timpul…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a incheiat pe locul 37 etapa a saptea la Raliul Dakar, la clasa moto. Cursa a avut loc intre Riad si al-Dawadimi, pe distanta de 402 kilometri. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 43. La clasa Malle Moto (fara asistenta tehnica), Gyenes a…

- ​Australianul Daniel Sanders (KTM) a câstigat, vineri, la Riad, etapa a șasea a Raliului Dakar 2022, la categoria moto, în timp ce pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) a fost al 41-lea. Cursa a fost neutralizata la kilometrul 101 din 402, din cauza terenului degradat.Sanders a fost…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a incheiat etapa a cincea la Raliul Dakar, la clasa moto, pe locul 43. Runda s-a disputat pe o distanta de 395 de kilometri. In jurul orei locale 12.00 (11.00 – ora Romaniei), cursa a fost oprita. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 44. La…

- Australianul Toby Price (KTM) a câstigat, joi, la Riad, etapa a 5-a a Raliului Dakar 2022, la categoria moto, etapa scurtata din motive logistice, fiind cronometrat pe distanta de 346 km, fata de 465 km initial, în jurul capitalei saudite cu timpul de 3 h 19 min 32 sec, informeaza AFP.El…