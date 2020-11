eMag și Bol.com se alătură Angajamentului pentru siguranța produselor Retailerii online eMag și Bol.com vor adera la Angajamentul privind siguranța produselor, un pact internațional care urmarește consolidarea siguranței marfurilor comercializate. Anunțul comisarului european pentru justiție Didier Reynders a veni in deschiderea evenimentului Saptamana Internaționala a Siguranței Produselor 2020. „Din cauza crizei provocate de coronavirus, achizitiile online au crescut exponential, la fel si inselatoriile online. Nu putem sa urmarim cu mainile in san cum cei care fraudeaza profita de vulnerabilitatile consumatorilor. Numai cu ajutorul comerciantilor cu amanuntul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

