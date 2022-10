EMA: Menstruaţiile abundente, pe lista efectelor secundare ale vaccinurilor ARNm anti-COVID Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat vineri adaugarea menstruatiilor abundente la lista efectelor secundare ale vaccinurilor ARNm impotriva COVID-19 fabricate de Moderna, precum si de Pfizer si partenerul sau, BioNTech, informeaza Reuters. Cazuri de menstruatii abundente – sangerare caracterizata printr-un volum si/sau o durata crescute care afecteaza calitatea vietii – au fost raportate in timpul studiilor clinice, in viata reala si in literatura medicala, a precizat EMA. Cazurile, putin grave si temporare in cea mai mare parte Cazurile – care au fost, in ce mai mare parte,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

