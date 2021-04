Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul belgian a anuntat ca va suspenda vaccinul de la AstraZeneca pentru persoanele cu varsta de peste 55 de ani, dupa ce Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat astazi ca exista o legatura cauzala intre apariția trombozelor și vaccinarea cu AstraZeneca, scrie The Guardian . Ca urmare…

- Agentia Europeana a Medicamentului a facut mai multe precizari despre vaccinul AstraZeneca si a afirmat ca beneficiile acestui vaccin sunt mai mari decat riscurile. Reprezentanții EMA au precizat ca cheagurile de sange ar trebui catalogate drept „efecte secundare foarte rare ale vaccinului Vaxzevria…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) examineaza efectele ''indezirabile asociate tuturor vaccinurilor'' impotriva COVID-19, a declarat marti directoarea acestei institutii care in prezent investigheaza cazurile de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu serul produs de AstraZeneca,…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) examineaza efectele ''indezirabile asociate tuturor vaccinurilor'' impotriva COVID-19, a declarat marti directoarea acestei institutii care in prezent investigheaza cazurile de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu serul produs de AstraZeneca,…

- Agentia Europeana a Medicamentului(EMA) se declara „ferm convinsa” de beneficiile vaccinului AstraZeneca. Anunțul a fost facut, marti, de catre directoarea agentiei, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare grave. Efectele adverse sunt nedovedite in acest moment. „Suntem in continuare…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat ca alergiile severe trebuie adaugate pe lista posibilelor efecte secundare ale vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca. Declarația vine dupa ce s-a descoperit o posibila legatura intre vaccin și aceste reacții in Marea Britanie. EMA a anunțat ca investigheaza…

- Alergiile severe ar trebui adaugate pe lista posibilelor efecte secundare ale vaccinului anti-COVID19 AstraZeneca, dupa identificarea unor legaturi probabile cu reactii de acest gen in Marea Britanie, a anuntat vineri Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).

- Vaccinarea in Grecia a inceput pe 27 decembrie, medicii au facut mai mult de 730 de mii de vaccinuri cu preparatele companiilor Pfizer, Moderna și AstraZeneca. In Grecia au fost inregistrate cinci cazuri de efecte secundare grave dupa vaccinarea impotriva coronavirusului. Despre aceasta a relatat marți,…