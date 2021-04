Elvetia: Referendum pentru "căsătoria pentru toți" Elvețienii vor trebui sa voteze la urne &"casatoriei pentru toți&", adoptata la mijlocul lunii decembrie de parlamentul elvețian, însa oponenții legii au adunat semnaturile necesare pentru a cere un referendum, au declarat marți autoritațile, potrivit AFP.



În Elveția, majoritatea legilor și a altor acte adoptate de Parlament intra în vigoare fara ca oamenii sa fie chemați sa își exprime opiniile. Dar un referendum este posibil în special atunci când cetațenii care se opun anumitor decizii aduna 50.000 de semnaturi valide în termen de 100 de zile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Din informatiile mele, pana la acest moment, o singura tara a depus Planul, si anume Portugalia, care detine si presedintia rotativa”, a afirmat Iohannis. El a adaugat ca majoritatea statelor europene lucreaza impreuna cu Comisia la plan, iar Romania este “in mainstrean”. “Este o procedura complicata,…

- Ciolacu a negat ca PSD ar fi implicat in vreun fel in protestele care au avut loc in aceste zile in țara și a spus ca oamenii au ieșit in strada ”de disperare, din teama ca isi vor pierde locurile de munca si pentru ca s-au saturat de aroganta, tupeu si multa minciuna.””Lumea e in strada de disperare,…

- In Marea Britanie au fost deja vaccinati cu prima doza de vaccin aproape 29 de milioane de oameni, in cel mai rapid ritm din Europa, avand loc apeluri pentru deschiderea mai rapida a economiei datorita succesului campaniei de imunizare. Johnson a afirmat, intr-o comisie parlamentara, ca ”conceptul de…

- Votanții elvețieni decid duminica în privința propunerii de interzicere a acoperitorilor faciale, referendumul fiind considerat un test al atitudinii fața de musulmani, transmite Reuters.Propunerea înaintata prin sistemul elvețian de democrație directa nu menționeaza direct Islamul și…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu va supune dezbaterii Parlamentului Programul Național de Reziliența și Redresare. Cițu considera ca PSD practica un șantaj la adresa PNL și il invita pe Marcel Ciolacu sa le explice celor din Europa de ce nu susține acest proiect. ”Aici lucrurile sunt foarte simple.…

- Asociația Internaționala de Transport Aerian (IATA), organizație care reprezinta companii aeriene din intreaga lumea, le-a cerut liderilor Uniunii Europene, prin intermediul unei scrisori oficiale, sa adopte controversatele „pașapoarte de vaccinare” pentru a reporni calatoriile aeriene cu pasageri,…

- Azi, in parlamentul olandez a avut loc o dezbatere ampla despre situația celor peste jumatate de milion de muncitori sezonieri, majoritatea din Europa de est, care muncesc in condiții deplorabile in diverse sectoare ale economiei olandeze. Aceasta vine urmare a nenumaratelor reportaje din presa naționala…

- Toti calatorii ce vor sosi in Scotia vor trebui sa stea in carantina institutionalizata, a anuntat marti premierul scotian Nicola Sturgeon. Premierul considera insuficiente actualele modalitati de combatere a propagarii epidemiei de coronavirus, informeaza AFP. „Guvernul scotian este ferm convins ca,…