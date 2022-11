Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița din Elveția a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost calcata de trei ori de propria mașina, a anunțat politia municipala din Saint-Gall, in nord-estul Elvetiei, citata de Agerpres. Femeia, in varsta de 45 de ani, a coborat din mașina pentru a scoate ceva din portbagaj, insa fara a…

- O femeie, in varsta de 63 de ani, a decedat pe loc, iar mai multe victime, printre care un bebeluș de cateva luni au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs noaptea aceasta, pe traseul M3.

- Un tanar șofer se zbate intre viața și moarte dupa ce s-a infipt cu mașina intr-un copac. In urma puternicului impact, acesta a ramas incarcerat, pana la sosirea pompierilor militari. Dupa ce a fost extras dintre fiarele contorsionate, tanarul de 25 de a fost transportat la spital cu leziuni grave.…

- Au fost semnalate focuri de arma trase dintr-o mașina aflata in mers asupra unui grup de tineri, in Botoșani. Tinerii asupra carora s-a tras din mașina respectiva se aflau pe marginea drumului, in localitatea Bozieni. In urma atacului, unul dintre tineri a ajuns la spital in stare grava! Iata detaliile!…

- Accident teribil de circulație, miercuri seara, pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara. O femeie de 52 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de un echipaj al Direcției Poliției Locale. Pietonul, spun polițiștii de la rutiera, traversa strada pe culoarea roșie a semaforului.

- O femeie de 78 de ani a murit, dupa ce a fost spulberata de o mașina, la Edineț, in timp ce traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni, impreuna cu nepotul sau de 6 ani. Copilul a fost transportat in stare grava la spitalul raional.