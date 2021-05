Elveţia intrerupe negocierile cu UE participare la piaţa unică europeană Elvetia a pus capat miercuri, dupa luni de tergiversari, unor negocieri cu privire la relatia sa cu Uniunea Europeana (UE), a anuntat Guvernul, care risca sa provoace furia Bruxellesului, relateaza AFP.



Presedintele elvetian Guy Parmelin a anuntat într-o conferintaa de presa ca Elvetia pune capat negocierilor unui acod care viza armonizarea cadrului juridic în vederea unei participari a Confederatiei helvetice la piata unica europeana si instaurarea unui mecamism de solutionare a diferendelor.



Principalul obstacol în calea unui acord între UE si Elvetia este…

Sursa articol: hotnews.ro

