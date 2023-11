Elvetia a fost una din primele tari din lume care a introdus scutiri de taxe pentru masini electrice, asta intamplandu-se inca in 1997, cand in lume existau doar niste incercari modeste, sub forma de prototipuri. Acum, insa, dupa 26 ani de facilitati, Elvetia a anuntat ca va elimina toate scutirile pentru acestea de la 1 ianuarie 2024 si le va taxa ca si pe cele cu motoare conventionale, scrie piațaauto.md. Explicatia consiliului federal elvetian, care a aprobat modificarea de taxare, e in faptul ca masinile electrice au devenit deja larg raspandite si nu mai trebuie taxate privilegiat. Prin urmare,…