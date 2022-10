Elon Musk si Angelina Jolie, in Romania, la o petrecere de Halloween la Bran Elon Musk va organiza maine seara o petrecere exclusivista de Halloween in Romania, la castelul Bran, cunoscut peste tot in lume drept ”castelul lui Dracula”. Cel mai bogat om din lume a inclus pe lista de invitați miliardari și vedete celebre, printre care și Angelina Jolie . Actrița va fi prezenta la eveniment, conform MediaFlux, alaturi de Larry Page, cofondatorul Google, și Peter Thiel fondatorul PayPal, și alte cateva zeci de nume de top din lumea afacerilor internaționale. Peter Thiel fondatorul PayPal, dupa ce…