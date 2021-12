Elon Musk şi-a exercitat toate opţiunile pentru acţiuni Tesla care expiră anul viitor Musk a declarat saptamana trecuta ca isi va atinge obiectivul de a vinde aproximativ 10% din participatia sa la Tesla cand se vor finaliza vanzarile preprogramate de 10b”, referindu-se probabil la vanzarile sale de actiuni legate de optiuni. De la inceputul lunii noiembrie, Musk a exercitat optiunile care expira anul viitor si a vandut o parte din actiunile Tesla pentru a plati impozit in conformitate cu un plan de tranzactionare ”regula 10b5-1”, stabilit in septembrie. Cu exercitarea, marti, a unor optiuni pentru 1,6 milioane de actiuni, el a exercitat toate optiunile pentru 22,8 milioane de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

