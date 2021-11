Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, fondatorul Tesla si cel mai bogat om din lume, a reactionat la mesajul publicat de senatorul democrat Bernie Sanders, in varsta de 80 de ani, pe Twitter, in care sustinea ca "trebuie sa cerem celor extrem de bogați sa-și plateasca taxele", informeaza CNN."Tot uit ca inca mai traiesti", a…

- Miliardarul a vandut vineri 1,2 milioane de actiuni Tesla, in valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, potrivit datelor declarate la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare. Cel mai bogat om din lume si principalul actionar al Tesla a scris sambata trecuta pe Twitter ca va vinde 10% din actiunile…

- Actiunile Tesla au urcat joi la Bursa de la Frankfurt, chiar daca documentele financiare publicate in timpul noptii au aratat ca directorul general Elon Musk a vandut in ultimele zile actiuni in valoare de aproximativ cinci miliarde de dolari detinute la producatorul de vehicule electrice, transmite…

- Compania Tesla și-a crescut valoarea de piața cu aproape 400 de miliarde de dolari in doar doua saptamani, arata o analiza a XTB. In doar 12 zile de tranzacționare, investitorii mondiali au impulsionat cu aproape 400 de miliarde de dolari valoarea companiei Tesla. Aceasta performanța reprezinta cea…

- In doar 12 zile de tranzacționare, investitorii mondiali au impulsionat cu aproape 400 de miliarde de dolari valoarea companiei Tesla. Aceasta performanța reprezinta cea mai rapida creștere intr-o perioada scurta de timp din istoria piețelor de capital. Iar in timp ce alți producatori mari de automobile…

- Elon Musk, deja pe primul loc in topul bogatilor lumii, cu o avere estimata la 207 miliarde de euro, ar putea face un pas mai departe. Omul de afaceri ar putea deveni primul cu o avere de peste 1.000 de miliarde de dolari, datorita companiei sale de explorare spatiala SpaceX, scrie Smartradio.ro.…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de acțiuni de catre investitori, anunțata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC, scrie Mediafax.…

- Elon Musk a scris pe Twitter ca rețeaua de internet prin satelit, Starlink, a companiei va ieși din faza beta de luna viitoare. Aceasta este cu doua luni mai tarziu decat data inițiala pe care Musk a dat-o la Mobile World Congress, cand a mai spus ca se așteapta ca serviciul sa aiba „posibil peste 500.000…