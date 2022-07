Miliardarul sud-african Elon Musk a oferit o reacție ironica joi dupa ce presa a dezvalut ca acesta a avut in secret doi noi copii cu o angajata de la Neuralink, compania sa din domeniul cercetarilor in neurotehnologie. „Populația pe Marte este inca zero persoane!”, a scris Elon Musk pe pagina sa de Twitter, fara a face referire direct la știrea dezvaluita in exclusivitate de jurnaliștii de la Business Insider. Insa intr-o alta postare Musk noteaza ca face „tot ce poate” pentru a ajuta cu „criza subpopularii”. „O rata a natalitații in colaps este de departe cel mai mare pericol pentru civilizație”,…