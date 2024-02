Musk nu crede să existe vreo ”şansă ca Putin să fie înfrânt în Ucraina” Elon Musk a pus la indoiala ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie infrant in razboi. Poziția miliardarul fata de razboiul din Ucraina este discutabila, deși Musk a aratat in mai multe randuri ca intreprinderile sale ”probabil au facut mai mult decat oricine pentru a slabi Rusia”. Miliardarul american a livrat mii de terminale Starlink Kievului, care permit armatei ucrainene un acces la Internet, dar a propus ca Ucraina sa cedeze teritoriu Rusiei pentru a obtine pacea. Musk a apreciat luni, intr-un ”spatiu” pe X, ca ”nu exista nicio sansa” ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie infrant… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

